Рэпер набил тату в виде карты Ставрополья

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Такое фото появилось в сети после того, как ставрополец сделал у себя на спине рисунок в виде «Солдата».

После этого жители Ставрополья в тематических группах в социальных сетях начали показывать друг другу, как они проявляют свою любовь к малой родине.

Таким образом очень популярной стали изображения различных самых популярных зданий. Но известный в местных кругах рэпер Владимир Головин решил набить себе тату в виде карты. Теперь на правой части груди молодого человека расположено изображение всего Ставрополья.