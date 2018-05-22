В России за последние годы число преступлений по статье о заражении ВИЧ выросло на 75%

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По данным правоохранительных органов в России за последние 5 лет выросло количество преступлений предусмотренных статьей «заражение ВИЧ-инфекцией».

В 2012 году таких преступлений было всего 101, а вот в 2017 году зафиксировано 144 преступление. То есть подобные нарушения возросли на 75%.

Все больше происходит заражение ВИЧ граждан в возрасте от 30 до 50 лет и старше.

Основные пути заражения ВИЧ: незащищенный сексуальный контакт; переливание зараженной крови; совместное использование зараженных игл и шприцев; от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Такую статистику можно обусловить тем, что люди перестали бояться и стали чаще обращаться в полицию в связи с подобными преступлениями.

Согласно статье 122-й УК РФ, для человека, который знал о своем заболевании и специально заразил другого ВИЧ-инфекцией, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. При заражении нескольких человек или несовершеннолетнего грозит срок до 8 лет. Можно обойтись и условным сроком лишения свободы.

На данный момент зафиксировали, что возраст живущего с ВИЧ человека растёт.