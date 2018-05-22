В Тверской области для рекорда изготовят огромную мармеладку

Сегодня, 06:45

Тверские кондитеры твёрдо намерены создать продукт, который окажется в Книге рекордов России. Они надеются удивить не так вкусом, как размером своего изделия.

Огромную мармеладку намереваются произвести на фабрике в Лихославле, находящемся в Тверской области. Событие предполагается приурочить ко Дню города.

Сообщение об этом сделано сотрудниками компании «Мармеладная сказка». В Тверской области День Лихославля отмечается 10 июня.

К этой дате местные кондитеры решили выпустить мармеладку с весом в 250 килограмм. Она станет вкусным дополнением для гостей праздника.

Помимо обычных гуляний, шоу-программ и разных мастер-классов, каждый житель или гость города сможет в этот день почувствовать себя сопричастным к рекорду тверских кулинаров.