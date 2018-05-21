В КБР часть жителей предложили бить детей за курение

Сегодня, 14:12

В Кабардино-Балкарии появилось видео, которое раскололо пользователей Сети на две части. На нём видно, как две молодые школьницы, не обращая ни на кого внимания, идут по улице среди дня и курят.

Часть жителей КБР высказала убеждение, что противодействовать этому можно лишь силовыми методами. Они считают, что в таких случаях нужно вырывать сигарету и бить детей по губам.

Другие полагают, что нужно не бояться делать замечания. При необходимости, следует отшлёпать.

«Ничего, не умрут». Потом «сами благодарны будут».

Однако есть и противники этого метода. Они считают подобное воспитание недопустимым. И таковых в КБР большинство. По их мнению, ни в коем случае нельзя бить чужого ребёнка.

Воспитание – это дело их родителей и учителей, а не случайных прохожих.

Ролик был снят в республиканской столице. Место его действия находится неподалёку со школой №5. Судя по всему, девочки являются ученицами 7-9 класса.