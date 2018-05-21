Принц Гарри и Меган отправились в Мексику, чтобы навестить больного отца Маркл

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Журналисты из Великобритании проинформировали общественность, что новоиспеченные супруги принц Гарри и Меган Маркл вместо свадебного путешествия отправляются в Мексику. Сообщается, что пара хочет повидаться с отцом Маркл, который не смог приехать в город Винздор из-за болезни.

Известно, что Томасу Маркл накануне самого торжественного мероприятия сделали операцию на сердце. Именно по этой причине отец Меган пропустил самый важный день в жизни своей дочери. Однако теперь молодожены отправились в Мексику, чтобы самим навестить Томаса Маркл. Пока остается неизвестным, когда королевская пара планирует отметить свой медовый месяц.

«Меган и Томас оба опустошены, что отец Маркл не смог присутствовать на свадьбе. Они поддерживали телефонную связь с Томасом и до последнего верили, что он прилетит в Лондон», - заявили инсайдеры. Стоит отметить, что принц Гарри впервые лично увидеться с отцом своей супруги Меган Маркл.