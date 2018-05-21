Пермь и Воронеж стали самыми матерящимися городами

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Распространен миф о «татарском» или ином «экзотическом» происхождении мата. В действительности это - исконно славянская лексика, она есть не только в русском, но и в других славянских языках. Нецензурную лексику используют еще с Викторианской эпохи.

Недавно установили рейтинг городов-матерщинников. Это был социологический опрос, в котором приняли участие жители России от 18 до 54 лет. Опрос проводили с помощью подобных вопросов: "Скажите, вы ругаетесь матом?", "Как часто вы ругаетесь матом?", "Сегодня вы ругались матом?".

По данным исследования установили, что на первом месте город Пермь. В этом городе наиболее часто используют ненормативную лексику. Второе место занял Воронеж. В ТОП-10 еще попали такие города, как Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк. Столица России расположилась на 18-й строке в рейтинге. Самым культурным городом оказалась Казань. В этом городе нецензурную лексику употребляют реже всех.

В современном мире на культуру речи оказывает большое влияние популярность видеохостинга YouTube, музыка и контент, в котором содержитя мат.