ТОП-10 мифов о сыре, которые стали стереотипом

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Этот продукт является очень небольшой категорией еды, но имеет сложнейшую классификацию. Из-за этого появилось множество незнания и ложных фактов, которые люди передают из поколения в поколение.

Многие люди думают, что сыр содержит в себе много жира, который вредит организму человека. Но на самом деле, в продукте есть только животный жир, который очень легко усваивается, но даёт много энергии.

В ТОП-10 мифов о сыре также попал стереотип об аллергии. Речь идёт о непереносимости лактозы. Многие люди страдают от такой особенности сыра. Однако во время вызревания лактобактерии погибают и отторжения у аллергиков не вызывают.

Многие считают, что от сыра снятся кошмары, но здесь точно ничего общего с реальностью нет, ведь это просто антинаучно.

С детства поп-культура воспитывала детей в духе, что мыши любят сыр. Однако мыши относятся к сыру также, как и к другой еде. Для них в этом продукте нет ничего необычного.

Популярный стереотип, что дырки в сыре появляются из-за газа, который вырабатывают бактерии из молока. Но учёные заявляют, что дырки появляются из-за содержания микрочастиц соломы, которые становятся катализаторами химпроцессов.

Купить сыр в любом супермаркете также не получится. Дело в том, что сырный продукт почти всегда продают под марками и видами известных сыров. Но содержание упаковки с ними общего не имеет.

Также есть мифы о плесени и о том, что она растёт сама. Но на само деле грибок в сыр помещают специально с помощью сыров.

Часто сыр считают вредным, но он содержит в себе много белка, поэтому просто необходим людям, следящим за питанием.

Популярный миф, что сыр нужно хранить в плёнке. Но оказывается, что ему нужно дышать, поэтому лучшим выбором станет пергамент, которым можно обмотать продукт.