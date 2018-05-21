В Омске на ж/д вокзале определят лучшие места для селфи

Сегодня, 13:03

Администрация железной дороги выпустит рекомендации для туристов, а также отметит наиболее удачные локации для фото.

В Омске определят лучшие места для селфи и отметят их специальными указателями. Журналисты и блогеры примут участие в проекте, целью которого станет помощь путешественникам, желающим запечатлеть эмоции от пребывания в городе. В частности, уже скоро в таких локациях появятся наклейки с надписями «Фотографировать разрешается». Это, в большей степени, касается пассажирской инфраструктуры. Снимать, впрочем, можно лишь в способ, который не мешает другим пассажирам. Также любителей селфи попросят воздержаться от фото спецоборудования вокзала, персонала, а также мест, где собираются бездомные и попрошайки. Категорически запретят в целях безопасности делать снимки пожарных датчиков и камер видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что работники омского управления РЖД устроили «фотоохоту» за нарушителями на переездах. Железнодорожники фотографируют автомобилистов, не придерживающихся ПДД, после чего отправляют снимки в ГИБДД для привлечения водителей к административной ответственности.