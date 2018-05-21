В Воронежской области пекут хлеб с комарами

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Находки в виде насекомых шокировали горожан.

Комара обнаружила в батоне жительница Павловска Татьяна Труфанова.

Как оказалось, не только в Павловске можно такое встретить. Житель Октябрьского также купил хлеб местного производства и нашел в нём насекомое. За последнее время пожаловались жители еще восьми районов области.

Стало известно, что из-за укусов комаров в последнее время в местную больницу уже обратились за помощью 41 человек. Большая часть пострадавших это дети. От укуса комара может развиться аллергическая реакция. Если же человек получил много укусов насекомого, следует срочно обратиться за медицинской помощью. В последствии укусы комаров несут за собой появление аллергии и зуд, сыпь, ринит, повышается температура. Они также могут переносить очень серьезные заболевания, такие как малярия, лихорадка, туляремия. Самое опасное, что может ожидать человека от укуса комара, это отек Квинке.

На данный момент специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии проводят исследования и обработка от насекомых в Воронежской области.