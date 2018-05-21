Уткин о рекламе «Билайна»: «Позор и гребаный стыд»

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Бухенвальдский слоган «Все мое», вот что возмутило спортивного комментатора в Twitter. Он выражался нецензурной лексикой.

Василий Уткин заявил: «Нет, ну это позор и гребаный стыд. Бухенвальдский слоган в рекламе Билайна! Вы о***ли, немолодые люди...((». Пользователь Twitter Алексей Соколов в комментариях напомнил знаменитости: «Это еще римское выражение и администрация Бухенвальда его не приватизировала». Другие подумали, что «Вася троллит» или делает «муху из слона».

Стоит подчеркнуть, что в рекламе «Билайна» фигурирует известный юморист Сергей Светлаков, которого не смутило выражение в тарифе «ВСЕмое» и он согласился сниматься.

Возмущение Василия Уткина заключается в том, что надпись «Все мое» была закреплена над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд. Он функционировал в период с 1937 по 1945 годы и был одним из самых крупных лагерей смерти на территории Германии.