Мутко: Оргкомитет разрешил продавать «вульгарные» матрешки на ЧМ

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Он считает, что лучше бы этим занимался Роскомнадзор. Соответствующие символы возмутили не только членов правительства, но и россиян в целом.

Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России, написал: «Оргкомитет «Россия 2018» не будет запрещать продажу таких матрешек, потому что на ней нет никакой символики чемпионата мира, а, следовательно, все по закону. Лучше бы этим занялся Роскомнадзор».

«Вульгарные» матрешки выглядят довольно откровенно, так как во рту у них предмет красного цвета, напоминающий свисток или «неизвестный» орган, а в руках футбольный мяч. В общем, пошлость такой матрешки зашкаливает, считают россияне. Их хотят продавать во время ЧМ, а потому с такими сувенирами от России домой поедут тысячи иностранцев. Отсутствие символики Чемпионата мира по футболу на матрешках решил вопрос за считанные дни.