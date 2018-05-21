Экстрасенс из РФ раскрыла тайны Меган Маркл и предсказала будущее семьи

Сегодня, 13:05

За свадьбой известной актрисы из США и британским принцем Гарри следил буквально весь мир. Журналисты старались «подлить масла в огонь» и написать об очередном казусе, или нововведении, или прогнозе о бракосочетании влюблённых. Сейчас на этот счёт решила высказаться предсказательница Надежда Шевченко.

В итоге экстрасенсу из РФ удалось не только раскрыть тайны Меган Маркл и брачной церемонии, но и предсказать будущее королевской семьи. Шевченко считает, что актриса влюблена в принца Гарри. Однако для неё всё же не понятно, почему член британской королевской семьи женился на разведённой американке. Кроме того, свадьба была не стандартной. Если сравнить её с церемониями самой Королевы Елизаветы и принцессы Дианы, то сразу понятно о нестандартности мероприятия.

К алтарю Меган вёл отец принца Гарри принц Чарльз. Когда же после церемонии супруги вышли на порог церкви, супруга спросила у мужа, нужно ли целоваться, а тот ответил «да». Но по традициям, первый поцелуй должен проходить на балконе замка.

Экстрасенс же считает, что у Меган могут быть тайны, например, в США может жить её ребёнок. Но всё это просто предположения, интриги и слухи, как добавляет Шевченко. Все они не влияют на пару. Сама же Маркл здесь более поверхностна, а на некоторые заявления в прессе закрывает глаза.

К примеру, экс-муж Маркл продюсер Тревор Энгельсон, который всё ещё переживает развод, собирается отснять фильм. Сюжет прост: мужчина борется с женой за право опеки над ребёнком, а она выходит замуж за принца Англии. Из-за этого слухи о ребёнке и начали появляться.