На Ставрополье актёр Эвклид Кюрдзидис посетил ребёнка перед операцией

Сегодня, 11:00

Ростислав Дымочкин проживает вместе с бабушкой на территории Георгиевского городского округа. Мальчик имеет большие проблемы в своей опорно-двигательной системе.

В ближайшее время ему предстоит лечь на серьёзную операцию. Поэтому его решил навестить актёр Эвклид Кюрдзидис, известный не только на Ставрополье. Он проведал ребёнка совместно с Максимом Клетиным, возглавляющим муниципалитет.

Максим Клетин давно опекает эту семью. Он оказывает финансовую поддержку для того, чтобы Ростислав мог получать необходимое лечение и лекарства. Бабушке, конечно, выделяют все предусмотренные законом квоты, для того, чтобы она могла производить обследование внука и медицинские процедуры. Однако, денег всё равно не хватает.

Глава муниципалитета решил лично поддержать ребёнка и в этот раз, перед предстоящей ему операцией. Он привёз ему подарки и даже более того. В гости к больному мальчику он взял заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, с которым тот с удовольствием познакомился.

Кюрдзидис привез мальчику диски, на которых записаны его песни и фильмы, в которых он участвовал.