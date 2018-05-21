В 2018 году академия РВСН Петра Великого будет набирать девушек

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Всего отберут 10 девушек для обучения на пять лет по «Применению и эксплуатации автоматизированных систем специального назначения». Учебное учреждение располагается в Балашихе (Подмосковье).

Согласно данным сотрудников департамента коммуникаций Минобороны России, в 2018 году в военной академии РВСН имени Петра Великого для десяти девушек наступит возможность пройти обучение по «Применению и эксплуатации автоматизированных систем специального назначения». Набирать будут на пять лет на основе среднего общего или профессионального образований.

На сегодняшний день в рамках конкурса на одно место рассчитывают восемь человек. В общем в 2018 году академия в Балашихе и филиал в Серпухове примут на обучение тысячу студентов. Это влиятельное учреждение начало свою историю в 1820 году в Петербурге, тогда были офицерские классы Артиллерийского училища.