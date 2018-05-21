Во Владивостоке небывалый ажиотаж вызвала приморская мидия

Сегодня, 09:15

Местный сегмент социальных медиа заполнили фотографии различных вариантов приготовления деликатеса.

Вот уже больше недели во Владивостоке проходит фестиваль, посвящённый приморской мидии. Рестораны-участники проекта делятся своими уникальными рецептами экзотического блюда. Данное событие уже стало традиционным во Владивостоке, каждый год приводи в восторг местных жителей и гостей города. Организаторами фестиваля выступила организация Pacific Russia Food. Там заявили, что постоянно занимаются популяризацией мероприятия, в связи с чем, внимание к нему с каждым годом всё больше. Тем не менее, такой ажиотаж, как в этом году в организации не ожидали. Фестиваль, по словам представителей организации, стимулировал спрос на мидии по всему городу и региону в целом.

Сейчас в Pacific Russia Food подсчитывают, сколько за этот период в местных ресторанах было продано деликатеса.

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