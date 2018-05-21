«Росконтроль» нашёл мышьяк в развесных креветках сетевого магазина

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Наличие других токсичных элементов в продуктах имеет место быть, но концентрация находится в пределах нормы.

Специалисты «Росконтроля» проверили несколько сетевых магазинов и обнаружили в развесных креветках, которые здесь продаются, мышьяк. Под раздачу попали торговые точки «Ашан», «Перекрёсток» и «Карусель», где содержание опасного вещества в продукте превышает норму в два раза. В магазинах «О'кей» и «Виктория» также были выявлены подобные нарушения, но здесь концентрация мышьяка оказалась ниже. В «Росконтроле» заявляют, что лишь развесные креветки из сети Eurospar оказались безопасными для потребителя.

Специалисты отмечают, что при регулярном употреблении в пищу продуктов с мышьяком он будет накапливаться в организме и оказывать токсичное воздействие. В торговых сетях уже отреагировали на инциденты и пообещали разобраться.

Ранее мы писали, что в Красноярске продают зараженный вирусами картофель для посадки. Выявить нарушения удалось специалистам из центра стандартизации.