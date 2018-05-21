Россияне возмущены "вульгарными" матрешками к ЧМ-2018

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Матрешки поместили в рот нечто "неизвестное". Продавцы говорят, что это свиток.

Предстоящий Чемпионат мира по футболу, который в 2018 году впервые пройдет на территории России, все больше привлекает внимание. Многие продавцы прибегают к изображению национальной символики на своих товарах, чтобы повысить их популярность и привлечь внимание туристов.

Однако подобные массовые культурные мероприятия всегда встречают недопонимание граждан, которые находят недостатки во всех сферах и на каждом этапе подготовки. В этот раз поводом для недовольства общественности стала матрешка, расписанная специально для предстоящего футбольного чемпионата. В руке кукла держит мяч, а ко рту поднесла свисток.

Некоторые пользователи посчитали, что свисток изображен некорректно, вульгарно и двусмысленно, и захотели разыскать художника и дизайнера данного произведения, чтобы услышать от них официальный комментарий, однако автор не указан. Многие россияне не поверили, что подобное изображение может стать официальной атрибутикой главного футбольного события года, и понадеялись, что данная матрешка - лишь очередная шутка.

Актер Станислав Садальский в своем Instagram отметил, что увидел в матрешках предсказание. Он считает, что сувенир показывает «успех», который ждет российскую команду на ЧМ.