Шокирующая акция памяти погибших от ВИЧ прошла в Новосибирске

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Человека нарядили в костюм «Смерти с косой», а на набережную принесли 4 манекена-трупа.

20 мая в 18:30 около парка «Городское начало» новосибирцы-активисты из сообщества с положительным статусом ВИЧ раздавали прохожим красные шары и презервативы за правильные ответы на вопросы о ВИЧ.

Один из участников был наряжен смертью, а у его ног лежали 4 манекена, обмотанных мусорными пакетами, имитирующие трупы. В руках у него была табличка с именами 4 людей, недавно скончавшихся от данной инфекции. Один из участников акции объяснил, что таким образом они хотели обратить внимание общественности на серьезную проблему, которая приводит к гибели людей, отметив, что никакой провокации или пропаганды в их действиях нет.

Ранее врачи заявили, что в Новосибирской области показатель смертности пациентов с ВИЧ и СПИД превышает общероссийский уровень в два с половиной раза.