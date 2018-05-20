Акварель из облаков попала в объектив жителя Воронежа

Сегодня, 18:10

Изменяющееся небо над местным водохранилищем удивительной красоты потрясло горожан из столицы Черноземья.

Житель Воронежа Марк Шишкин стал свидетелем впечатляющего природного явления. Свое наблюдение над воронежским водохранилищем очевидец запечатлел на видео. Автор ролика продемонстрировал изменения в небе с течением времени суток. Итогом его работы стала настоящая красочная акварель из облаков, которая восхитила горожан.

Жители Воронежа по-новому посмотрели на красоту своего родного края, и теперь намерены созерцать данное явление с набережной лично. Теперь осталось лишь дождаться облачного дня, забыть о повседневной суете, и наконец увидеть чудо природы, которое, как выяснилось, происходит совсем рядом.