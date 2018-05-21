Врачи рассказали, как следует лечить гипотонию

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Медики дали безопасные рекомендации людям, страдающим низким артериальным давлением, которые помогут чувствовать себя бодрыми и здоровыми.

Резкий упадок сил, слабость, головокружение - именно так обычно дает о себе знать низкое артериальное давление. По словам врача общей практики Ларисы Алексеевой, в медицине отсутствует заболевание под названием гипотония, а подобное состояние правильно называть нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу. Чаще всего такое состояние характерно для людей с астеническим телосложением.

Поскольку гипотония не лечится медикаментозно, специалист дала несколько советов людям с низким давлением. Гипотоники должны приучить себя к контрастному душу, регулярное принятие которого будет будет тренировать тонус организма, прибавит дополнительной бодрости. Начинать каждый день необходимо с зарядки, и пару раз в неделю посвящать время спорту. Идеально подойдут прогулки на свежем воздухе.

Повысить АД поможет черный или зеленый чай, который обладает превосходным тонизирующим эффектом. Следует обратить внимание на травяные настои, такие как китайский лимонник, родиола розовая, корень женьшеня. И главное правило - здоровый образ жизни, без всяких вредных привычек с правильным, регулярным и достаточным питанием.

Следует избегать жары, душных помещений, а также крепкого кофе, который лишь ухудшит состояние человека.