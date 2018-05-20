Известный тренер назвал самый быстрый способ похудения за 3 недели

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Известный американский тренер по быстрому снижения веса и автор книг Брайан Флатт разработал новый способ похудения. По словам специалиста, желаемый эффект можно будет увидеть уже через 3 недели.

Брайан Флатт привлек внимание общественности своей новой 3-недельной диетической системой, которую назвал просто - «Как быстро похудеть». Суть диеты в том, что советы Флатта нельзя игнорировать, поэтому на три недели стоит исключить все мучные, жирные и соленые продукты. В настоящее время Флатт доказал, если результат от большинства диет виден через 2-3 месяца, то его система покажет видимый эффект всего за 21 день.

В первую очередь Флатт рекомендует налегать на белковые продукты, а фрукты и черный шоколад употреблять до 12 часов дня. Также важно не пропускать перекусы, однако не разрешается употреблять орехи и бутерброды из белого хлеба. Кроме того, на своем сайте Брайан Флатт предлагает видео тренировки, которые нужно выполнять 3-4 раза в неделю по 20 минут.