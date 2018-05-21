В Волгограде поинтересуются качеством питания жителей города

Сегодня, 01:45

Специалисты Волгоградстата решили озаботиться тем, как горожане относятся к качеству пищи, которую они могут приобрести. Также эксперты намерены озаботиться и их отношением к здравоохранению.

Для этого в Волгограде будет произведён опрос. Его результаты должны показать, насколько жители города удовлетворены не только качеством продуктов питания, но и медобслуживания.

Известны уже и некоторые параметры будущего опроса. Каждому респонденту предстоит ответить, каков его обычный рацион питания, физическая активность и состояние здоровья. Помимо того, интервьюеры займутся измерением веста и роса самого опрашиваемого, а также членов его семьи.

Сообщается, что данные этого исследования, намеченного к проведению в Волгограде, могут стать основой для того, чтобы на их базе была разработана государственная политика.

Её предназначением станет укрепление здоровья населения и профилактика заболеваний, которые связаны с неправильным питанием. Помимо того, новое исследование поможет специалиста оценить, насколько эффективны программы, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Пока что не известен срок начал этого эксперимента. Как и то, в соответствии с каким правилами станет осуществляться выборка его респондентов.