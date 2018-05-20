В Астрахани состояние областной инфекционной больницы назвали ужасом

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Неравнодушная женщина, посетившая эту клинику, не поленилась заснять всё увиденное на камеру. После того, как ролик появился в Сети, жители Астрахани сравнили всё это с ужасом.

В «комментах» они сообщают, это не кадры из госпиталя Сирии, который обстреляли боевики. Это подтверждение реального состояния, в котором ныне находятся медзаведения Астрахани.

В инфекционной больнице Астрахани, согласно размещённых сведений, такие условия даже в детском отделении. Тумбочки обшарпанные, стены напоминают катакомбы. Отсутствуют элементарные условия, даже, негде принять душ.

В то же время ординаторская в полном порядке. Там хорошие столы, всё чисто и «диванчик стоит».

Карен Григорян, который является советником губернатора, отреагировал на этот пост. В своём сообщении он высказал требование о том, чтобы Павел Джуваляков, возглавляющий региональный Минздрав, обратил внимание на наличие этих безобразий и на антисанитарию внутри инфекционной больницы.

По мнению Григоряна, плачевное состояние «инфекционки» является не следствием бездействия её главврача. Просто региональный Минздрав выделяет для этого мизерные средства из бюджета. Если так пойдёт и дальше, считает чиновник, состояние больницы станет полностью бесхозным.

Однако, есть и другие мнения. Часть пользователей пишут, в Кировской больнице врач захотел поднять её уровень. Он приложил усилия к поиску средств для этого и «всё сделал».