Блогер Петровский ответил на угрозы Киева из-за Крымского моста

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«Неприятно, что угрожают за правду», заявил житель Николаева. Ранее Олег Слободян, глава Госпогранслужбы Украины, сообщил о применении мер в отношении Виктора Петровского за проезд по Крымскому мосту 15 мая в числе первооткрывателей.

Блогер Виктор Петровский сообщает, что проехал по Крымскому мосту, чтобы показать публике реальность этого сооружения. Украинец отметил отличное качество дороги. Соответствующий ролик он опубликовал в YouTube на своем канале под названием «Жизнь Петровского».

Киев моментально отреагировал и в адрес блогера поступили угрозы о том, что он будет оштрафован. Молодой человек считает такое поведение правительства глупостью и уверен, что непозволительно угрожать за правду. Заявление о штрафе Виктора Петровского прозвучало из уст Олега Слободяна, главы Государственной пограничной службы Украины.