Против системы: Воронежцы активно набирают лишний вес перед купальным сезоном

Сегодня, 16:08

В этом году пляжи заполнят только "жирные" нудисты.

Пойти против системы многих обитателей столицы Черноземья спровоцировало нежелание соответствовать общепринятым стандартам красоты. Воронежцы активно набирают лишний вес, желая выделиться на фоне плоских животов. Перед купальным сезоном все хотят обрести идеальную фигуру, поэтому все мы прекрасно понимаем, что под нестандартной позицией жителей Воронежа скрывается обычная лень.

Многие горожане фанатично придерживаются диет, не пропуская тренировки в спортзале. О своем способе борьбы с лишними килограммами поведали и возрастные обитатели столицы Черноземья. Физический труд на даче – лучше любого спортзала, считают бабушки и дедушки.