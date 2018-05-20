Ростовчан напугал "городской" волк

Сегодня, 16:11

В город специально завезли "кровожадное" животное, чтобы туристы не расслаблялись.

Очевидцы делятся в интернете своими историями со встречей с "кровожадным" волком. Один напуганный ростовчанин рассказал, что когда гулял со своим братом, животное прошло прямо рядом с ними, но никакого внимания не обратило, тем не менее по неизвестным причинам, парню все равно "не по себе" и от того, что зверь разгуливает по улице.

Также ростовчане, видевшие волка сообщили, что животное наполовину собака, хотя некоторые это отрицали и утверждали, что это самый настоящий волк.

В целом общественность отреагировала на новость с юмором и посчитала, что волка специально завезли в Ростов, чтобы туристы не расслаблялись.