Кейт Миддлтон восхитила новым кольцом на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 15:35

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл привлекла внимание не только безупречным нарядом, но и новым драгоценным кольцом. Инсайдеры утверждают, что это подарок принца Уильяма в четь седьмой годовщины свадьбы.

36-летняя Кейт Миддлтон появилась на мероприятии спусти почти месяц со дня родов своего третьего ребенка. Многие поклонники королевской семьи отметили прекрасную форму герцогини и великолепное пальто от Alexander McQueen. Кроме того, внимательные пользователи Сети на новых фотографиях смогли рассмотреть новое кольцо Кейт, помимо обручального.

Сообщается, что новое «жизнерадостное» кольцо из золотистого цитрина герцогине мог подарить её супруг принц Уильям. Напомним, что на днях супруги Кембриджские отметили седьмую годовщину свадьбы.