При реставрации ВДНХ найдена живопись неизвестного автора

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Фрагмент рисунка комбайна на уборке урожая обнаружен в зале «Машинно-тракторная станция», специалисты намерены определить автора картины. Об этом информирует Сергей Собянин, мэр Москвы, на странице в Twitter.

По словам Сергея Собянина, при ремонте павильона «Центральный» на ВДНХ, который считается самым красивым, в зале нашли фрагмент картины, принадлежащей перу неизвестного художника. Мэр Москвы дал указания, чтобы датировали творение и был найден его автор, а после необходимо решить, как поступить со знаменитым полотном Александра Герасимова. На его картине изображена команда делегатов второго Всесоюзного съезда представителей колхоза и труда, она висела как раз на месте, где нашли изображение комбайна на уборке урожая.

Сергей Собянин контролировал весь процесс реставрации и указал, что в начале мая уже были сняты леса и процесс реставрации подходит к концу. Можно предположить, что работу сдадут точно в срок.