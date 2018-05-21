Российский путешественник расскажет об особенностях экспедиции на Аляску

Сегодня, 00:45

В четверг путешественник из Перми расскажет о своем 40-дневном лыжном пути по северному штату США.

Андрей Королев 24 мая в Музее пермских древностей в ходе лекции расскажет слушателям о своей необычной экспедиции на Аляску, которая завершилась более двух недель назад. Его довольно продолжительный поход на лыжах стартовал 22 марта, а завершился 3 мая 208 года. Путешественник пересек крупнейший 970-километровый горный хребет Брука, совершил первовосхождения на три популярные вершины заполярья, включая самую северную вершину в Северной Америке - высшую часть горного хребта Садлерохит.

Лекция начнется в 19:00. Вход для всех желающих по предварительной регистрации абсолютно свободный.