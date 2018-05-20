В Москве проводят церемонию приема школьников в пионеры

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3000 детей из столицы, Подмосковья и других регионов ЦФО присутствуют на мероприятии.

В Москве на Васильевском спуске начался торжественный приём в пионеры школьников. Церемонию организовала Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), на мероприятии присутствуют депутаты политсилы от Госдумы и Мособлдумы. В Москву специально для этого события прибыли 3000 школьников из столицы, Московской области и других регионов ЦФО. На Красной площади сегодня также пройдут праздничные мероприятия, в честь 96-й годовщины создания пионерской организации. Сегодня и вчера торжества состоялись в регионах России. Праздничные линейки прошли в Челябинске, Калининграде, Симферополе, Оренбургской и Саратовской области. Коммунисты приобщали молодое поколение к традициям и ценностям пионерии.

Ранее телеведущая Тина Канделаки предрекла возрождение пионеров. Знаменитость поздравила россиян с годовщиной основания движения, а также высказал своё мнение относительно перспектив организации в России.