Кофейни Starbucks позволили занимать столик без заказов

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Произошедший ранее скандал подарил возможность провести время в приятном месте, не потратив ни копейки. Согласно новой политике кофейни, каждый может просто посидеть за столиком в кафе и воспользоваться туалетом, не делая при этом заказы.

В субботу сеть кофеен Starbucks объявила о нововведениях в правилах, которые позволяют любому посетителю занимать место за столиком и пользоваться туалетом, не заказывая при этом напитки или еду. На такое решение руководство натолкнул скандал в одном из кафе Филадельфии, где арестовали двоих мужчин, которые, не заказав ничего, пытались воспользоваться туалетом.

Как выяснилось, двое чернокожих посетителя ожидали третьего приятеля на встречу. Попытку одного из них посетить уборную пресек официант, аргументируя запрет отсутствием заказа. В ходе конфликта работник позвонил в полицию, и клиентов арестовали. Им пришлось провести в камере несколько часов, после чего мужчин отпустили с извинениями.

Очевидцы инцидента опубликовали видеоролик в соцсетях, который привел к огромным потерям для Starbucks, ведь сеть кофеень позиционирует себя как общественно сознательная организация, и продвигает кафе как место встречи для друзей. Руководство утверждает, что они привержены формированию культуры теплого приема, приветствуя всех посетителей.