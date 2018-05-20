В Астрахани заметили иномарку с бревном вместо бампера

Сегодня, 11:09

Владелец автомобиля удивил местных жителей необычным тюнингом своего «железного друга».

В городских пабликах Астрахани «Вконтакте» пользователи активно обсуждают «гениальную» идею одного из автомобилистов, который выехал на улицы города на иномарке Toyota Land Cruiser с прикрученным к задней части кузова бревном. Мужчина максимально замаскировал кусок древесины под бампер, однако скрыть тюнинг ему не удалось. Автолюбитель даже установил на нём светоотражатели, однако это не помешало горожанам рассмотреть замену. В сети пользователи высмеяли сообразительность земляка и предположили, что у него в салоне вместо кресел стоят табуретки.

Ранее мы писали, что жители Иркутска высмеяли «машину мечты». На дорогах города появилась иномарка, которая стала «гибридом» Toyota и Lexus. Автомобилист решил совместить самые лучшие качества двух авто.