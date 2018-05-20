Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл было видно из космоса: Спутники зафиксировали огромные толпы поклонников

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Космические спутники сделали невероятный снимок, который наглядно демонстрирует, как десятки тысяч людей появились на улицах Виндзора, чтобы поприветствовать принца Гарри и Меган Маркл. Влюбленные 19 мая официально стали мужем и женой.

Супружеская пара принц Гарри и Меган Маркл не переставали улыбаться и приветствовать поклонников, когда они покинули церемонию венчания. Чтобы порадовать фанатов, которые прибыли на торжество со всего мира, молодожены совершили свой второй поцелуй в карете. Сообщается, что на свадьбу прибыло тысячи фанатов, которые выстроились вдоль улиц Виндзора.

Спутники из космоса смогли зафиксировать улицы города и массовое скопление людей, которые наблюдали за историческим моментом. Толпа поклонников была настолько большой, что её без проблем можно было увидеть из космического пространства.