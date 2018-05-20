Сексапильная брюнетка из Воронежа покорила Instagram эротичными позами в шпагате

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В соцсети тренер-красотка выложила видео с занятиями на растяжку.

Пользователи Instagram были покорены эротичными позами сексапильной брюнетки Юлии Золотухиной из Воронежа, которая продемонстрировала на своей странице, как ей удаётся соблазнительно упражняться в шпагате. Горожане отметили не только красоту тела девушки, но и её спортивные таланты. Красотка является тренером по танцам и фитнесу.

На её странице есть множество откровенных фото, однако подписчикам больше всего пришлась по душе одна из последних публикаций, где брюнетка разместила видео с собственными занятиями. И без того сексуальный образ дополнил облегающий розовый костюм. В аннотации девушка написала, что достичь успеха можно с помощью трудолюбия и веры в себя.

Ранее мы писали, что пышногрудая модель из Воронежа показала бюст в леопардовом бикини. Ирина Иванова покорила подписчиков откровенным фото.