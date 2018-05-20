Нумеролог о браке Гарри и Меган: Их страсть позволит прожить до глубокой старости

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Ольга Перцева уверена, что семейная жизнь королевской пары будет похожа на вулкан, но их любовь и доля расчета помогут преодолеть все взрывы.

Вчера общество потенциальных невест потеряло одного из самых завидных и известных холостяков. Весь мир наблюдал за свадебным торжеством принца Великобритании Гарри и Меган Маркл. Нумеролог Ольга Перцева высказала свое экспертное мнение касательно будущего пары.

По ее словам, у Гарри невероятно сильно перегружена нервная система, и не зря его всегда называли сложным ребенком. У Меган также сложная матрица, не лишенная доли провокации. Подобная комбинация позволяет длительно подавлять в себе гнев, однако в конечном итоге он вырвется бурным потоком, способным снести все кругом. В ярости такой человек кричит все, что на уме, не успевая обдумать, а страсти в паре могут даже перерасти в драку.

Несмотря на сильное эмоциональное поле обоих, многие иные показатели подтверждают, что Гарри и Меган проживут вместе до самой глубокой старости, это позволит их страсть. Между ними нет энергетического конфликта, и никто не подпитывается энергетическим пространством другого. Они умеют выражать любовь один к одному, и не борются за место командира. При этом принц заметно сильнее тянется к девушке.

Любовь в паре молодоженов очевидна, однако Меган также отлично видит все финансовые перспективы, и умело ими пользуется, резюмирует нумеролог.