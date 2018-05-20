В Ростове свадебный ведущий оплатил закрытый концерт Меладзе для чиновниц

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7 марта в Конгресс-холле ДГТУ прошёл закрытый концерт, информация о котором попала к ростовским активистам. Сейчас по данному факту пришёл официальный ответ от горадминистрации.

В Ростове перед Международным женским днём побывал Валерий Меладзе. Он дал закрытый концерт для городских чиновниц. При этом бюджет не оплачивал его выступление.

Документ подписал Дмитрий Мамелко, являющийся в Ростове замглавы администрации. Согласно его тексту, городским управлением культуры были 28 февраля 2018 года заключены два договора. Согласно одному из них, ДГТУ на безвозмездной основе предоставлял площадку в целях организации концерта. Согласно другому, Илья Слепаков, являющийся индивидуальным предпринимателем, оплачивал за счёт собственных средств само выступление Меладзе. Таким образом, подчёркивается в документе, бюджетные средства на проведение закрытого концерта не выделялись.

Сферы интересов свадебного ведущего Слепакова в бизнесе – самые разнообразные. Он занимается и торговлей, и рекламой, и ресторанной, а также развлекательной деятельностью. Аккаунт предпринимателя в Instagram содержит сведения о том, что он работает ведущим на свадьбах или других торжествах.

Стоимость выступления Меладзе в Ростове держится в секрете и администрацией, и самим Слепаковым. Местные СМИ полагают, что это 4 – 5 миллионов рублей.