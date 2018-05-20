Пользователи Сети назвали самый трогательный момент на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 08:25

Миллионы людей в режиме реально времени имели возможность наблюдать прямую трансляцию со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Ещё столько же пользователей Сети посмотрели торжество в записи и выделили самый трогательный момент с бракосочетания британского принца.

Пользователи социальной сети Twitter массово стали обращать внимание на реакцию принца Гарри, когда он впервые увидел Меган Маркл в фате и белоснежном свадебном платье. Поклонники посчитали самым лучшим моментом свадьбы именно то, как Гарри с робостью произнес слова «ты выглядишь потрясающе» и прикусил губу.

Этот момент пользователи Сети посчитали самым трогательным и романтичным, после которого уже следует первый супружеский поцелуй. Напомним, что торжественное мероприятие состоялось 19 мая.