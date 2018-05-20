Резиденты Comedy Club накормили жителей Воронежа бургерами

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19 мая в Воронеже стартовал третий фестиваль национальной кухни, на котором резиденты Comedy Club Роман Юнусов и Антон Лирник устроили кулинарный поединок.

Роман Юнусов и Антон Лирник провели настоящий баттл на мероприятии, в ходе которого повара готовили мини-бургеры. За процессом следил ведущий "Простой кухни" Александр Белькович, раздавая советы кулинарам по приготовлению блюд. Резиденты Comedy Club накормили желающих жителей Воронежа приготовленными бургерами. Также Лирник и Юнусов продемонстрировали публике несколько новых смешных скетчей.

Помимо различных видов бургеров, на фестивале были блюда азербайджанской кухни, много выпечки, черное мороженое и мед-суфле. Гости могли не только вдоволь наесться, но и пообщаться на тему здорового питания в рамках специальной программы.

Также фудфлорист Екатерина Степанченко из мастерской "Кукуруза букет" провела мастер-класс, в котором все желающие могли научиться составлять съедобные букеты из овощей. Кулинар из ресторана "Шафран" Юлия показал правильный способ приготовления чая масала и финиковых шариков в стружке кокоса, после чего воронежцы могли продегустировать приготовленное. Звездой фестиваля стал Маэстро Розарио из пиццерии "Rukkola", продемонстрировавший настоящую пицце-акробатику.