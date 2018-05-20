Учащимся Дагестана впервые удалось стать призерами Всероссийской олимпиады школьников

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Назначение в прошлом году бывшего директора столичной школы Алексея Карпухина на пост заместителя министра образования Дагестана принесло свои плоды. Впервые в истории ребятам из этой республики удалось стать призерами ежегодной Всероссийской олимпиады школьников. Таким образом, помощь московского опыта образования оказалась весьма кстати. Об этом рассказал портал Москва News.

В последние 7 лет показатели качества столичного образования находятся на уровне ведущих мировых практик. Школьники главного города нашей страны заслуженно занимают место в ТОП-10 лучших среди учащихся самых крупных планетарных городов.

Следует напомнить слова Исаака Калины (глава московского Депобразования), который ранее говорил о том, что за эти семь лет его ведомству удалось добиться серьезных успехов в деле развития образования в столице. Неслучайно, в 321 из чуть более шестисот местных школ есть хотя бы один победитель/медалист Всероссийской олимпиады. На уровне города они есть практически у каждой из работающих в столице школ.