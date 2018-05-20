Исаак Калина: высокотехнологичное школьное пространство крайне важно для воспитания молодежи

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На территории Москвы в последнее время появилось семь «IT-полигонов». Открытие седьмого из них произошло на базе школы №1560 «Лидер», а восьмой будут создавать в стенах школы №2114, куда десятого мая приезжал столичный мэр Сергей Собянин. Такие образовательные пространства позволяют успешно обучать детей работать со сложными высокотехнологичными устройствами. Их создание курирует городской Депобразования. Об этом проинформировало РИА ФАН.

Комментируя новость, руководитель московского Депобразования Исаак Калина отметил, что все мы хотим, чтобы Россия была мировым лидером. Для этого необходимо, чтобы она прилагала усилия и для технологичного лидерства. Именно поэтому требуется ставить на молодежь, способствовать тому, чтобы она осваивала мир высоких технологий. Вот почему, важно способствовать высокотехнологичному оснащению школьного пространства, — резюмировал министр.