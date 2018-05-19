«Нас ждет новое испытание»: Жители Воронежа серьезно напуганы небесной аномалией

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Пользователи обсудили в Сети опубликованные накануне уникальные кадры, на которых зрители рассмотрели чуть ли не «предвестник апокалипсиса». Теперь местные начинают предполагать, что может ожидать город в ближайшее время и чем это закончится.

Жители Воронежа действительно серьезно напуганы, и поводом для их страха послужил диковинный смерч. Над изображенной на фото небесной аномалией граждане решили порассуждать, и многим пришло в голову, что снимок не появился просто так, а странное облако в форме смерча просто предупреждает людей о надвигающейся опасности, однако жители Воронежа серьезно напуганы небесной аномалией.

"Нас ждет новое испытание, даже боюсь предположить, что это", - именно так комментируют фотографии жители Воронежа.

Воронежцы боятся, не повторится ли серьезный ураган еще раз. Тем не менее, многие пользователи надеются, что опасность обойдет их стороной.