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Собянин пригласил жителей города на масштабный Московский велопарад

Сегодня, 22:51

Столичный градоначальник рассказал, что участие в мероприятии могут принимать все граждане без исключения. Перед стартом организаторы помогут участникам подготовиться и подкачать колеса, чтобы не возникло непредвиденных неприятностей на трассе.

Сергей Собянин обратился к соотечественникам и пригласил всех жителей города на масштабный, запланированный на 20 мая, Московский велопарад. Градоначальник отметил, что участников мероприятия будут ожидать поощрительные сюрпризы и бонусы, поэтому для велопробега приглашаются все желающие.

Мэр города обратился к москвичам в соцсетях, а в конце обращения подчеркнул, что всю информацию о велопараде можно узнать у него на странице. Речь идет об условиях участия и правилах поведения, а также других данных. Перед поездкой по 16-километровому маршруту велосипедистам также помогут смазать цепи и настроить скорость на велосипедах.

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