В Ростове нашли гигантского окаменелого рака

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Жители города обсуждали необычное и неожиданное для всех событие целый день, о ситуации начали рассказывать многие СМИ. Позже оказалось, что данная история имеет подвох, однако не все граждане смогли догадаться, о чем идет речь.

Появившееся в социальных сетях сообщение от одного из жителей Ростова гласило, что останки огромного окаменелого рака, имеющего размеры в несколько метров длиной, были обнаружены в городе при недавних раскопках. Но оказалось, что пользователь просто пошутил и опубликовал отредактированный через графический редактор снимок.

Фотография взята с сайта "ВКонтакте"

Публика в основном оценила такой поступок молодого человека с позитивом, и некоторые ростовчане признались, что их настроение поднялось на весь день. Но без доверчивых людей тоже не обошлось, и часть местных жителей восприняли новость всерьез, собираясь посетить улицу Станиславского и место раскопок на ней.