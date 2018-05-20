Полиция Энгельса едва не задержала путешественницу из Испании

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Уроженка Испании Мария путешествует на мотоцикле по разным странам. Побывать девушка решила и в России, однако там случился конфуз – её чуть не задержали правоохранители, как сообщает VladTime.

Уроженка Испании, гуляя по городу, неожиданно потеряла все ориентиры. Чтобы выяснить, куда ей дальше нужно, Мария пошла к зданию таможенного союза, но там оказалось закрыто. Девушка долго стучалась, и жители Энгельса приняли это за попытку грабежа. Из-за этого уроженку Испании чуть не задержали прибывшие на место правоохранители.

Помогло то, что один из них оказался полиглотом, сумев понять, что хотела путешественница. В итоге всё обошлось, и впечатления от поездки у Марии остались приятные. В Сети она поблагодарила правоохранителей, отметив, что они действительно помогают и достойно служат людям.