В Брянске акция «Ночь в библиотеке» закончится магией книги

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Гостей мероприятия 26 мая с 2:00 до 24:00 будут ждать организаторы возле Брянской областной библиотеки имени Федора Тютчева. Акция пройдет уже в седьмой раз, а восторженные отзывы участников – мотивируют прийти в библиотеку.

В Брянске акция «Ночь в библиотеке» закончится уникальным событием. Организаторы обещают раскрыть гостям праздника магию книги. Для того, чтобы окунуться в небывалую атмосферу, следует прийти 26 мая с 2:00 до 24:00 в Брянскую областную библиотеку имени Федора Тютчева. Кроме чтений будет возможность получить победу в литературных играх, квестах, фотоконкурсах, театральных представлениях.

Гости смогут потанцевать, послушать музыку, стать участниками лотереи, поиграть в викторину и даже посмотреть модный показ. Для посетителей с детьми будет работать детская площадка, которая станет клубом кинопутешественников и перенесет юных гостей «В страну цветущей сакуры».