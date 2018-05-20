Над Чебаркулем загадочный НЛО без крыльев пролетел быстрее самолета

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Очевидцы событий рассказали, что в момент происшествия они растерялись и совсем забыли достать камеру и снять видео. Тем не менее, обеспокоенные жители города настаивают, что наблюдали самое настоящее внеземное шоу.

Как рассказали свидетели происходящего, над Чебаркулем 18 мая днем пролетел НЛО, который по форме напоминал сигару. Оказалось, что объект был без крыльев, но летел быстрее самолета в несколько раз, что и стало причиной заинтересованности публики. Очевидцы дополнили, что в какой-то момент НЛО выпустил наружу желто-оранжевый шар, а следом еще один, после чего странные объекты кружили в небе, пока не исчезли.

Жители Чебаркуля очень жалеют, что не смогли запечатлеть необычное и загадочное явление на видео. Однако очевидцы поделились фотографией, на которой изображены следы полета НЛО сквозь облака, превратившиеся впоследствии в рисунок странной формы.