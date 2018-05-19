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Сохатого напугали вспышками фотокамер неопытные фотографы. Убегая от людей, первым делом лось прошелся по достопримечательностям города: парк, литературный сквер, загс, цирк. В итоге пришел к горожанам за лакомствами и стал героем новостей.

Любопытного блуждающего лося запечатлели на видео в Иванове. Это произошло после того, как сохатого впервые заметили в парке. Интересный гость сразу же привлек внимание посетителей парка, несмотря на то, что в Иванове часто бывают подобные случаи. После этого «турист» отправился в литературный сквер, где приобщился к искусству.

После этого, любопытного блуждающего лося спугнули горожане вспышками фотокамер. Ему пришлось убегать от настойчивых папарацци, и скрылся он на пороге загса. Молодоженов и сотрудников необычный «жених» не напугал, но конечной его точкой путешествия стал цирк. О приключениях лося в Иванове можно составлять рассказы. Также жители уверены, что такие гости и опасны и интересны.