В Липецке экс-летчик устроил митинг и упомянул Владимира Путина

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Этот жест организатор и около десяти его единомышленников посвятили инаугурации президента РФ. По их словам, с таким лидером страна имеет огромный потенциал для процветания.

Липецке экс-летчик устроил митинг, где неоднократно упомянул в ходе мероприятия Владимира Путина.

«Свой митинг мы посвятили инаугурации президента Владимира Путина», - подчеркнул автор идеи.

Все желающие собрались на Соборной площади и во главе с 63-летним инициатором акции провели мероприятие. Известно, что все участники брали слово и высказывали свое мнение по поводу политики Путина. Митингующие объяснили свое стремление привлечь к акции других жителей города.

Важностью высказывания общественной позиции организатор экс-летчик придерживается мнения, что все изменения в стране способны делать сами люди, но под руководством сильного лидера. В данный момент митинг в поддержку Путина продолжается.