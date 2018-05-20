Жители Ельца обсуждают в соцсетях снимки зловещего неба

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Жители Ельца Липецкой области активно публикуют в соцсетях снимки зловещего неба, установившегося накануне в городе. Многие горожане были напуганы столь угрожающим пейзажем.

В местном сегменте социальных сетей активно обсуждают природное явление, которое имело место быть здесь накануне. Тысячи горожан стали свидетелями того, как небосвод над Ельцом окутали тёмно-синие густые тучи, которые контрастно отличались от остальной части неба. Пользователи резонно заметили, что зловещие сгустки напомнили им сцены из фильмов про апокалипсис. Горожане принялись активно фотографировать стихию и выкладывать снимки в соцсети. В пабликах Ельца можно увидеть десятки подобных фото, присланных из различных уголков города.

Ранее мы писали, что в Сеть попало видеозапись смерча в Астрахани. Горожане посчитали таковым вихрь, который внезапно появился среди облака и закрутил массы конденсата в спираль. Многие местные жители не на шутку испугались от таких видов.