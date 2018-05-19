Алексей Панин назвал Путина врагом России

Сегодня, 14:52

Алексей Панин на своей странице выступил в защиту Курского депутата Ольги Ли, в отношении которой возбудили уголовное дело по статье УК РФ. Лауреат Государственной премии РФ назвал Россию «убогой» и «несчастной» страной и обвинил в этом Владимира Путина и его окружение.

На своей странице в Instagram Алексей Панин выразил своё недовольство по отношению к действиям полиции, которая задержала курского депутата Ольгу Ли. Отчаянный депутат хотела раскрыть всю правду о влиятельных политиках, особенно о президенте России Владимире Путине. Теперь против Ольги Ли возбуждено второе уголовное дело. Девушку обвиняют в том, что она публично оскорбляла человеческое достоинство известных политических лиц, а также вызывала ненависть и вражду у народа.

Лауреат Государственной премии РФ Алексей Панин присоединился к курской активистке и также считает, что власть Путина, которого назвал "врагом России", и его приближённых, окончательно уничтожит и так уже «убогую» и «несчастную страну».